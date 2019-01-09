Evinde mahsur kalan hamile kadını ekipler kurtardı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde doğum sancıları tutan kadına ulaşmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesi Zeynel Aslan Mahallesi'nin Millek mezrasında yaşayan hamile E.S., sabahın erken saatlerinde rahatsızlandı. Sancıları artan kadın için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede harekete geçen sağlık ekipleri paletli ambulansla yola çıktı. Bir süre ilerleyen sağlık ekipleri kar nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyince, sağlık ekipleri karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede kapalı olan bölgeye gelen iş makineleri 30 kilometrelik yolda yaklaşık 3 saat boyunca kar temizleme çalışması yürüttü. Sincik Belediyesine ait iş makinesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yol kardan temizlenirken, sağlık ekipleri E.S.'ye ulaştı.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.S., ilk olarak Sincik Devlet Hastanesine ardından da Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.