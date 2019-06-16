Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ikametlerin arasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde evlerin arasında bulunan yaklaşık 4 dönümlük tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin söndürme çalışmaları sonuç vermeyince alevlere, olay yerine çağrılan Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevre sakinleri korku yaşarken, yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.