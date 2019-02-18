İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evrak eksiği bulunan motosikletler polisten kaçamıyor

Adıyaman’da, evrak eksiği bulunan ve trafiğe uygun olmayan motosikletlere polis ekipleri göz açtırmıyor.

Adıyaman'da, evrak eksiği bulunan ve trafiğe uygun olmayan motosikletlere polis ekipleri göz açtırmıyor.


Sağlık Ocağı Caddesinde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri trafikte araç aralarında hızla motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünü durdurdu. Durdurulan motosiklette yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu, motosikletin bazı aksamlarının çalışmadığı, motosiklet ruhsatının bulunmadığı anlaşıldı. Durum üzerine motosiklete ve sürücüsüne işlem yapıldı. Öte yandan denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.