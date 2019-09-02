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Fabrika yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir tekstil fabrikasının havalandırma kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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