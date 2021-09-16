Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir fabrika bahçesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın bahçesinde bulunan malzemelerde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden fabrika çalışanları alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.