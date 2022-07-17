İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fabrikada çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan bir tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Fabrikanın pamuk deposunda çıkan yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.