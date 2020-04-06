Fahri av müfettişi sokak hayvanlarını unutmadı

Adıyaman'da fahri av müfettişi olan Oktay Özcan ve avcı arkadaşları aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı. Vatandaşların bıraktığı artıklar ile beslenen sokak hayvanları korona virüsünün çıkmasıyla birlikte yemek atıklarıyla beslenemiyor.

Aç kalan sokak hayvanlarına Oktay Özcan ve arkadaşları, 4 Nisan Hayvanları Koruma Günü kapsamında yiyecek bıraktı. Sitilce Mevkiinde ve çöplükte sokak hayvanları ve kuşlar için kuru ekmek ve yemek artığı bıraktı.