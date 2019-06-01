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Fahri Yaldız ölümün 9. Yılında anıldı

Mavi Marmara gemisinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Fahri Yaldız mezarı başında anıldı.


İsrail'in uluslararası sularda Gazze Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırıda şehit düşen Fahri Yaldız'ın ölümünün 9. yılında anma etkinliği düzenlendi. Mavi Marmara saldırısının 9. yıl dönümünde 10 şehitten biri olan Fahri Yaldız'ın kabri başında dualar edildi.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın katıldığı etkinlikte İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci ve Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç birer konuşma yatı.


Konuşmaların ardından Hizmet-İş Sendikası tarafından Fahri Yaldız'ın ailesine plaket ve Türk bayrağı verildi. Törenin ardından Hizmet-İş sendikası tarafından Fahri Yaldız'ın ölüm yıldönümü nedeniyle verilen iftar yemeğine geçildi.

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