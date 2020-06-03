Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve Karayolları tarafından Altınşehir Mahallesinde yapımına devam edilen farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve seçildikten sonra üzerinde hassasiyetle durduğu çalışma ile ilgili bilgi veren yetkililer, korona virüse rağmen ara vermeden devam edilen çalışmalarda sona yaklaşıldığını dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise üstyapı çalışmalarına başlanma aşamasına gelen farklı seviyeli köprülü kavşak işinin kısa süre içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine açılacağını söyleyerek, yetkililere gayretlerinden ötürü teşekkür etti.