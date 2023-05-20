Fatih Erbakan: "Milletimiz değerlerimizle, inancımızla barışık olmayanlara ülkeyi teslim etmedi"

Yeniden refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde milletin Cumhur İttifakı'nı zafere ulaştırdığını belirterek, "Milletimiz, değerlerimizle, inancımızla barışık olmayanlara ülkeyi teslim etmedi" dedi.

Adıyaman K1 Konteyner Kentte düzenlenen mitingde konuşan Fatih Erbakan, Adıyamanlılara baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Tabi ki depremlerin üzerinden geçen bu süreden sonra bölgeye geldiğimizde bu felaketin, bu depremin yaralarının hem devletimiz tarafından hem de milletimiz tarafından büyük bir hızla sarıldığını görmekten bahtiyar oluyoruz. İnşallah en kısa zamanda, hem devletimizin hem de hayırsever kadirşinas milletimizin gayretleriyle, burada yaşam eski haline en kısa zamanda dönecek hatta inancımız odur ki eskisinden daha da iyi noktaya inşallah en kısa zamanda gelecek" diye konuştu. 14 Mayıs seçimlerinde milletin Cumhur İttifakı'nı zafere ulaştırdığını belirten Erbakan, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki deprem bölgemizdeki vatandaşlarımız başta olmak üzere aziz milletimiz, 14 Mayıs'ta sandığa gitti ve hem Sayın Cumhurbaşkanımızı, hem de Cumhur İttifakımızı zafere ulaştırdı elhamdülillah. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de, milletvekilliği seçiminde de gerçekten de bu bölge insanı ve aziz milletimiz bizlere desteğini esirgemedi. Cumhurbaşkanımızı seçimlerde önde tamamlamasına vesile oldu, hem de Cumhur İttifakımıza Türkiye Büyük Millet Meclisimizde açık ara farkla çoğunluğu verdi. Bu vesileyle Adıyamanlılara, sizlere deprem bölgesindeki kardeşlerimize ve aziz milletimize en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz, Allah sizlerden razı olsun diyoruz. Başta deprem bölgesindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimiz, ülkemizin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmedi. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmedi." şeklinde konuştu.

Erbakan, konuşmasında şunları kaydetti:

"8 başlı bir yönetimin, ülkeyi karmaşaya, belirsizliğe, kaosa sürüklenmesine müsaade etmedi. Adıyamanlılar ve aziz milletimiz 14 Mayıs'ta destekçileri terör örgütleri olan, dış güçler olan, LGBT lobileri olan 7'li maşaya geçit vermedi elhamdülillah. Adıyamanlılar ve aziz milletimiz, 14 Mayıs'ta tarihimizle, değerlerimizle, kültürümüzle inancımızla barışık olmayanlara, bu ülkeyi, bu devleti teslim etmedi elhamdülillah. Bu sebeple Cumhur İttifakı olarak, Yeniden Refah Partisi olarak aziz milletimize minnettarız. Aziz milletimiz şimdi önümüzdeki hafta 28 Mayıs'ta inşallah, sandık başına gidecek ve son sözünü 28 Mayıs'ta söyleyecek. Bu 7'li masaya dersini 28 Mayıs'ta da verecek Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek Allah'ın izniyle. 28 Mayıs'ta ülkemiz kazanacak, milletimiz kazanacak, devletimiz kazanacak, Adıyaman kazanacak, deprem bölgesi kazanacak inşallah. Milletimizin ve Cumhur İttifakımızın 28 Mayıs zaferi şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun, mübarek olsun inşallah. Çok teşekkürler ederiz, bir kez daha hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla siz kıymetli Adıyamanlıları bağrıma basıyorum teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, sağ olun var olun. Allaha emanet olun."