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Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtım yaptı

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mesleki ve teknik tanıtım etkinliği düzenledi.


Mesleki ve teknik konuda verilen katkının ve okulların alanlarının Adıyaman halkına duyurulması için alışveriş merkezinde okul tanıtım ve mesleki teknik tanıtım programı düzenlendi. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı programda çeşitli stantlar açılarak tanıtım yapıldı.


Yaşlı bakım, adalet, çocuk gelişim stantlarının yanı sıra kodlama tasarım projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Mesleki eğitimden mezun olan öğrencilerin sahip oldukları belgelerin sunumları yapıldı.

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