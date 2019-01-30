İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fazla ilaç kullandığı iddia edilen kadın zehirledi

Adıyaman’da ağrılarından dolayı çok sayıda ilaç aldığı iddia edilen kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da ağrılarından dolayı çok sayıda ilaç aldığı iddia edilen kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


İddiaya göre, Esetepe Mahallesinde Gülkent Sitelerinde ikamet eden F.U., isimli kadın, rahatsızlığından dolayı yaşadığı şiddetli ağrılara dayamayarak çok sayıda ilaç içti. İçtiği ilaçlar sonrası fenalaşan kadının yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.