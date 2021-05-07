Feci kazalar kameraya yansıdı

Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da dikkatsizlik ve ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar, KGYS kameralarına yansıdı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu yaşanan kazalar yer aldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, geri geri gelen araç, sürücünün dikkatsizliği nedeniyle kadın yayanın ayağını ezdi.

Şanlıurfa'nın İpekyolu Caddesi'nde meydana gelen kazada ise beton mikserinin yanında ilerleyen otomobil, mikserin önünde ters dönerek başka bir araca çarptı.

İpekyolu Caddesi'nde meydana gelen diğer kazada ise otomobil sürücüsü direksiyonu tırın önüne kırınca kaza kaçınılmaz oluyor.

Malatya'nın Emeksiz Caddesi'ndeki kazada ise kırmızı ışık ihlali nedeniyle otobüs, hafif ticari araç ile kavşakta çarpışıyor.