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Fenerbah?eli taraftarlardan galibiyet co?kusu

Fenerbah?e’nin sahas?nda Be?ikta?’? 3-1 ma?lup etti?i kar??la?ma sonras? sar?-lacivertli taraftarlar, Ad?yaman’da, galibiyeti kutlad?.

Fenerbah?e'nin sahas?nda Be?ikta?'? 3-1 ma?lup etti?i kar??la?ma sonras? sar?-lacivertli taraftarlar, Ad?yaman'da, galibiyeti kutlad?.


Fenerbah?e, S?per Lig'in 16. haftas?nda ?lker Stad?'nda ezeli rakibi Be?ikta?'? 3-1 ma?lup etti. Al?nan bu galibiyet, Fenerbah?eli taraftarlar? da mutlu etti. Sar?-lacivertli futbolseverler, son d?d???n ?almas?yla birlikte Ad?yaman'?n S?mer Meydan?nda topland?. Fenerbah?eli taraftarlar ellerindeki me?aleleri yakarak meydanda mar?lar s?yleyerek galibiyeti kutlad?.

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