FETÖ davalarında 730 kişi hakkında karar verildi

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili Adıyaman'da görülen davalarda bu güne kadar yargılanan 850 kişiden 730 kişi hakkında mahkeme heyeti karar verdi.

Adıyaman 2. Ağır ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davasında yargılanan 850 kişi içerisinde 730'u ile ilgili karar verildi. Toplam 647 dava dosyasında yer alan 850 kişiden 730 kişi hakkında karar verilirken 120 kişi hakkında yargılama sürüyor. 113 dava dosyasında yargılama sürüyor.

Hakkında karar verilen 730 kişiden 483'u mahkumiyet alırken, 80 kişi beraat etti. 167 kişi ile ilgili ise dosya birleştirme ve yetersizlik kararı verildi.

‘Darbeye teşebbüs', ‘örgüt yöneticiliği' ve ‘örgüt üyeliği' suçlanan sanıklara 1 yıl 6 aydan başlayan ve müebbete kadar hapis cezası verildi.