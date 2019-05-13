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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı

Adıyaman’da FETÖ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6’sı tutuklandı.

Adıyaman'da FETÖ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında O.A., H.Y., D.Ç., O.B., M.B., İ.O., G.O., F.C., A.K., Z.Ö., M.K., M.T., H.O. ve G.Ş. isimli 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan zanlılardan O.A., H.Y., D.Ç., O.B., M.B. ve İ.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon esnasında adresinde bulunmayan G.Ç'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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