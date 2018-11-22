Finans sektörü temsilcileri ATSO'da bir araya geldi

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından piyasalarda yaşanan ekonomik daralma, finansa erişim ve sektörlerin bankacılık sorunları ‘Adıyaman TSO Finans Sektörü' toplantısında konuşuldu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ve moderatörlüğünü Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu'nun yaptığı toplantıya, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş, Ahmet Metin Günay, ATSO meclis üyeleri ve banka şubelerinin yöneticileri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik baskı nedeniyle et ve tırnak gibi olan finans ve iş dünyasının bu dönemde çok daha yakın işbirliği içinde olması ve iletişimini artırması gerektiğine inanmaktayız. Özellikle Ekonomide yaşanan daralma, tüm sektörlerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Biz üyelerimizin yoğun taleplerini ilimizde bulunan banka şube temsilcilerine aktarmak istiyoruz. Öncelikle finansa erişim sorunu yaşıyoruz. Üyelerimiz kredi almakta zorlanıyor. Bu konunun banka temsilcileri vasıtasıyla, genel merkezlerine ulaştırılmasını istiyoruz. Burada üyelerimizin, ticaretin içinde olan firmalarımızın bankalar nezdinde doğru değerlendirilmesi ve yaşanan krizin ortaklaşa aşılması gerekir. Sizler bizlerin iş ortakları, çözüm ortaklarısınız. Olaya böyle bakmalıyız. Bizleri yok etmek üzere değil, destekleyerek zorlukları aşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Üyelerimizden bankacılık sektörüyle ilgili olarak yoğun eleştiriler gelmekte ve bizden çözüm talebinde bulunmaktadırlar. Bu üyelerimizin ticari itibarlarının zarar görmesi bizlerin arzu etmediği bir durumdur. Bankaların içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde iş dünyasına daha fazla ilgi göstermesini, iletişimini kesmemesini, empati yapmasını ve küçük bir destek ile ayakta kalabileceğini gördüğü işletmeleri yalnız bırakmamasını istiyoruz. 2018 yılı Ağustos ayında 4.7 milyar bankalar kar etmiş ve son 15 yılın zirvesine ulaşmış. Bir taraftan 3 bin tane firma iflasını verirken, bir taraftan da bankalar 4.7 milyar kar edebiliyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Bunun içinde devlet bankaları da var. Eğer biz bunun önüne geçemezsek, bunun sonu daha da kötü olabilir. Onun için herkes kendi üzerine düşeni yapması lazım. Bu kötü süreci hep beraber geçeceğiz hep beraber atlatacağız” dedi.

ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ise konuşmasında, “Son zamanlarda çeklerin tahsil ve teminata dönüşmesiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Herhangi bir üyemiz yıllarca düzenli çekini ödemiş ama ufak bir aksaklıkta hemen o çek teminattan tahsile düşüyor. Bu çok yaygınlaşmaya başladı. Sizde biliyorsunuz ki Adıyaman'da birçok tüccar çek karşılığı becayiş kullanıyor. Bu konuda esneklik bekliyoruz” dedi.

Toplantının soru cevap kısmında söz alan ATSO Meclis üyeleri de finansa erişim noktasında yaşanan sıkıntıları dile getirerek çözümü noktasında çalışma yapılmasını talep etti.