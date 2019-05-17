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Firar eden arıları itfaiye sahibine teslim etti

Adıyaman’da kovandan kaçan ve mahalle arasında bir ağaçta oğul yapmaya başlayan arılar itfaiye ekipleri tarafından indirilerek sahibine teslim edildi.

Adıyaman'da kovandan kaçan ve mahalle arasında bir ağaçta oğul yapmaya başlayan arılar itfaiye ekipleri tarafından indirilerek sahibine teslim edildi.


Olay, Siteler Mahallesinde meydana geldi. Bal arılarının cadde üzerinde bulunan ağaca oğul yapmaya başladığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arılardan korunması için özel kıyafet giyen görevliyi itfaiye merdiveniyle arıların bulunduğu çıkardı.


Ağaçta yuvalanan arıların bulunduğu dalı kesen görevli arıları indirdi. Arıları kovana koyan itfaiye ekipleri arıları kovan sahibine teslim etti. İtfaiyenin bu çalışmasının ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

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