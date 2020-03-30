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Fırın ve marketlerde denetimler arttırıldı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında fırın, matador ve marketlere yaptığı denetimleri sıklaştırdı.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve matadorlarda hijyen ve sosyal mesafe kuralı, marketlerde de hijyen ve fiyat denetimi yaptı.


İlk olarak ildeki fırınları denetleyen zabıta müdürlüğü ekipleri, pide fırınları ve matadorlar da gerçekleştirilen denetimlerde çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.


Daha sonra korona virüs sonrası fırsatçılık yapan ve fiyat artırımına giden marketler için de bir denetim gerçekleştiren ekipler, işyeri sahiplerine salgın riski, sosyal mesafe ve fiyat arttırılması konularında gerekli uyarıları yaptı.

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