Fırın yemekleri Adıyamanlıların vazgeçilmezi

Korona virüsle birlikte sayısı biraz düşse de Adıyamanlılar bu Ramazan'da da fırın yemeklerinden vazgeçmiyor.

Adıyaman'da kasaplar ve pide ustaları Ramazan ayında iftar vakitlerinde yoğunluk yaşarken, geleneksel hale gelen tepsi yemekleri de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Telefonla kasapları arayan vatandaşlar kasaplardan, Adıyaman'ın yöresel yemeklerinden olan başta Abuzer kebabı olmak üzere patlıcan kebabı, lahmacun, güveç, Adıyaman tavası gibi yemeklerden sipariş veriyor. İftar saatine yakın kasaplar tarafından özenle hazırlanan yemekler daha sonra kasaplar tarafından da fırınlara verilerek pişirilmeye bırakılıyor. Sipariş veren vatandaşlar iftar saatine yakın sipariş verdiği kasaplara gelerek yemeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor. Kasap Aziz Çeliker, “Korona virüsü nedeniyle işler biraz durgun ama yine de kötü değil. Patlıcan kebabı, Abuzer kebabı, Arap tavası, soğan kebabı, lahmacun, etli ekmek siparişi veriliyor, müşteri daha sonra fırından da gelip kendisi alıyor. Yemekler el değmeden bizlerde hazırlanıyor. Günlük 30- 40 arası yemek yapılıyor” dedi.

Daha sonra konuşan fırıncılar ise "Ramazan başladığı günden bu yana Abuzer kebabı, patlıcan kebabı pişiriyoruz. Maşallah Adıyaman'da ev hanımları yemek yapmıyor kasaba sipariş veriyor. Kasap hazırlayıp bizlere getiriyor. Bizler de pişirip gelen müşteriye veriyoruz. Günlük ortalama 50-60 tepsi yemek pişiriyorum. Bunlar Adıyaman'ımızın yöresel yemekleri, Bizim Adıyaman halkımız bu yemeklerden hiç vazgeçmemektedir” diye konuştu.