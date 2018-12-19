Fırıncılara hijyen eğitimi verildi

Ekmek mevzuatı ve hijyen konularıyla ilgili eğitim Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin konferans salonunda gerçekleşti. Eğitime Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Kutlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay ve fırıncı esnafı katıldı.

Programın açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, eğitimde ekmek mevzuatı, işletme hijyeni, kişisel hijyen ve gıda kaynaklı hastalıklar konusunda eğitim verileceğini, eğitim sonunda fırın çalışanlarının sınava tabi tutularak, sınavda başarılı olanlara hijyen eğitim belgesi verileceğini söyledi.

Adil Alan, 2018 yılında, 474 fırının 733 defa denetlendiğini, kayıtsız fırınlara ceza kesildiğini, fırınlardan ekmek numuneleri alarak Bakanlık laboratuarında analizlerinin yaptırıldığını aktardı.

Daha sonra gıda kaynaklı hastalıklar konusuyla ilgili Dr. Hülya Doğan Tiryaki, ekmek mevzuatı konusuyla ilgili Harun Orhan, hijyen konusunda ise Medine Dönmez sunum yaptı.