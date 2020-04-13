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Fırınlarda denetimler sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki fırınlarda salgın, hijyen ve sosyal mesafe kuralı konularında denetimlerde bulunup, gerekli uyarıları yaptı.


Fırınları tek tek denetleyen zabıta müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, pide fırınlarında gerçekleştirilen denetimlerde çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirip, hijyen kuralları ile sosyal mesafenin korunması konularına dikkat edilmesi uyarısında bulunduklarını dile getirdi.


Yetkililer ayrıca, kurallara uymayan işyerlerine gerekli cezai işlemi uyguladıklarını da belirtti.

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