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Fırtına çatıdaki sacları uçurdu

Adıyaman’da şiddetli fırtına çatıyı uçurdu.

Adıyaman'da şiddetli fırtına çatıyı uçurdu. Çatıdan düşen saclar araçlara zarar verdi.


Adıyaman'da etkisini sürdüren fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Eskisaray Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne ait lojmanların çatısı fırtınaya dayanamadı. Fırtına nedeniyle lojmanların çatısındaki saclar uçtu. Uçan saclar nedeniyle iki otomobil zarar görürken, itfaiye ve polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Uçan saclar nedeniyle ekipler vatandaşları yürürken uyardı. Sacların uçması nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu.


Lojmanın çatısından uçup diğer binanın üzerine uçan saclar bir bacayı devirdi. Bina sakinleri ise sacların daha fazla hasar vermemesi için tedbir aldı.


Diğer taraftan fırtına nedeniyle kent merkezinin çeşitli mahallelerinde ağaçlar yerinden söküldü. Ekipler devrilen ağaçları keserek ulaşımın aksamasını önledi.

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