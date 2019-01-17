Fırtınada uçan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti

Adıyaman'da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın kopardığı dev Türk Bayrağı ekipleri seferber etti. Ağaçta kalan bayrağı polis, itfaiye ve özel güvenlik görevlileri indirdi.

Adıyaman'da gece başlayan ve saatteki hızı 27 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü bahçesinde bulunan 30 metrekarelik dev Türk Bayrağının halatı şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle koptu. Dev Türk Bayrağı rüzgarın etkisiyle OSB Yolunun karşısında bulunan ağacın üzerine uçtu.

Bayrağın yerinden kopması üzerine Türkiye Petrollerinde çalışan güvenlik görevlileri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın uçurduğu Türk Bayrağını yere düşmeden indirmek için ekipler adeta seferber oldu.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri araç merdiveni yardımıyla ağacın üzerindeki Türk Bayrağını toplayarak indirdi.