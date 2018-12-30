Fıstık hırsızları olduğu iddia edilen şahıslar yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Toklu ve Boncuk köylerinde kurutulmaya bırakılmış 3 ton civarında fıstığı çaldığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Besni ilçesi Toklu ve Boncuk Köylerinden bulunan evlerde kurutulmaya bırakılmış 3 ton fıstık çaldığı iddia edilen S.Ü. (21), R.A. (19) ve M.K. (16)isimli 3 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar, jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Öte yandan şahısların çaldığı iddia edilen 3 ton fıstık ise jandarma ekipleri tarafından bir depoda ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.