‘Fotoğrafların Diliyle Adıyaman-2' fotoğraf sergisi açıldı

Adıyaman Belediyesi ile AFYOL tarafından Adıyaman'ın il oluşunun yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Fotoğrafların Diliyle Adıyaman-2” adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL), Adıyaman'ın il oluşunun yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde geçen yıl ilkini düzenlediği ‘Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' adlı fotoğraf sergisini bu yıl ikinci kez düzenledi.

Adıyaman'ın il oluşunun 64. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Keleş Konağında açılan ‘Fotoğrafların Diliyle Adıyaman-2' isimli fotoğraf sergisinin açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, AFYOL Başkanı Mustafa Faruk Şenlik, kurum müdürleri, belediye birim müdürleri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli katıldı.

20'ye yakın fotoğraf sanatçısının 80 eserinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği Başkanı Mustafa Faruk Şenlik ise yaptığı konuşmada, Adıyaman Belediyesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, serginin üç gün süreyle ziyaretçilere açık olacağını dile getirdi. Serginin açılış töreninde davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.