"Fotoğrafların Diliyle Adıyaman-2" fotoğraf sergisi düzenlenecek

Adıyaman Belediyesi ile AFYOL, Adıyaman'ın il oluşunun yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde geçen yıl ilkini düzenlediği ‘Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' adlı fotoğraf sergisini bu yıl ikinci kez düzenleyecek.

Geçen yıl ilki düzenlenen sergide tamamı Adıyaman'da çekilen ve Adıyaman'ı anlatan, Adıyaman'a farklı bir bakış açısı ile bakmayı sağlayacak olan birbirinden güzel fotoğraflar sergilenecek.

20'ye yakın fotoğraf sanatçısı tarafından çekilen 80'e yakın eserin sergileneceği sergi 30 Kasım Cuma günü saat 13.30'da Keleş Konağında sergilenmeye başlayacak. Yetkililer serginin üç gün boyunca ziyaretçilere açık olacağını belirtti.