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‘Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' sergisi yapılacak

Adıyaman Belediyesi ile AFYOL tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ‘Fotoğrafların diliyle Adıyaman’ adlı fotoğraf sergisinde, Adıyaman’ın tarihi yapıları, kültürel öğeleri ve doğal güzellikleri tanıtılacak.

Adıyaman Belediyesi ile AFYOL tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ‘Fotoğrafların diliyle Adıyaman' adlı fotoğraf sergisinde, Adıyaman'ın tarihi yapıları, kültürel öğeleri ve doğal güzellikleri tanıtılacak.


Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ‘Fotoğrafların Diliyle Adıyaman' adlı fotoğraf sergisiyle, yine Adıyaman'ın bilinmeyen ya da az bilinen güzellikleri, farklı bakış açılarıyla meraklılarına sunulacak. 12 fotoğraf sanatçısı tarafından tamamı Adıyaman sınırları içerisinde çekilen 50 eserin sergileneceği sergi, 6 Aralık Cuma günü saat 13.30'da Keleş Konağı'nda düzenlenecek olan programla davetlilere kapılarını açacak. Sergi üç gün boyunca ziyaretçi kabul edecek.

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