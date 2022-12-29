Fransa'da özel üretilen kürek tekneleri baraja indirildi

Fransa'da özel olarak üretilen 5 adet gig-boat (kürek) tekne, kürek sporunda marka kentler arasındaki yerini alan Adıyaman'da tören ile suya indirildi.

Adıyaman Valiliği, iş adamlarının destekleriyle Fransa'da özel olarak üretilen ve 100 bin Euro'ya mal olan 5 adet kürek teknesi, düzenlenen törenle Gazihandede Su Sporları Merkezi'nden, Atatürk Barajı Göleti'ne indirildi.

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman'ın kürek sporunda Türkiye'nin en iyi durgun su parkurlarına sahip kentlerden birisi olduğuna dikkat çekerek, 2023 yılını Adıyaman'da kürek yılı ilan ettiklerini vurguladı.

Vali Çuhadar, “Kürek sporu için güzel bir gün. Fransa'da imal edilen 5 adet özel imalat kürek teknemizin Adıyaman'da suya indirme törenini yaptık. Adıyaman sporuna ve sporcusuna, Türkiye kürek sporuna hayırlı olsun. Hayırseverlerimizin katkılarıyla aldık bu 5 tekneyi. Yaklaşık 100 bin Euro para harcandı. Hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 2023'ü Adıyaman'da kürek sporunun yılı ilan ediyoruz. İnşallah gelecek yıl, 100. Yıl Kürek Maratonu'nu Adıyaman'da, görkemli bir şekilde icra edeceğiz” dedi.

Daha sonra konuşan Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise, “Bizler göreve başladığımızda kürek her yerde diye başladık. Ülke çapında bütün çocuklarımıza bu hizmeti götürmek ve çocuklarımızı bu spora dahil etmek için yola çıkmıştık. Adıyaman'a ilk geldiğimizde sağ olsun Valimiz, bu fikirlerimizi inanılmaz sıcak karşıladı ve çok büyük destek verdi. Bu destek çerçevesinde yarışları yapmaya başladık. Şimdi daha da ileriye giderek uluslararası yarışlar yapıyoruz. Komagene Kürek Maratonu'nu yapıyoruz. 100. yılda gerçekten dünyanın en iyi maratonunu yapmak istiyoruz burada. Katılımın çok yoğun olacağını düşünüyoruz. Hedefimiz bu sene öncelikle olimpiyat. Umarım burada kamp yapacak olan çocuklarımız, burada yarış çeken çocuklarımız olimpiyatta bu sene kota alıp seneye Paris'te temsil edecekler. Zaten ondan sonra bütün dünya burada kamp yapmak isteyecektir” şeklinde konuştu.

Kürek sporcularından Ekrem Uyan, “Burada kürek sporu yapıyoruz. Amacımız Türkiye'de ve yurt dışında dereceler almak. Derece alacağız ve yurt dışından da birincilikler bekliyoruz. Adıyaman'ı temsil ederek kendimizi yükseklere çıkaracağız inşallah” diye konuştu.

Gazihandede Su Sporları Merkezi'nde yeni alınan gig-boat teknelerin suya indirilme törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve sponsor iş adamları ile sporcular katıldı.