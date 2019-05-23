Adıyaman'da, park halindeki freni boşalan kamyon şarampole yuvarlandı. Şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yazıbaşı (Azikan) Köyünde Hasan Şer'e, ait plakası öğrenilemeyen park halinde bulunan ve içerisinde hayvan gübresi yüklü kamyonun bilinmeyen nedenlerden dolayı freni boşaltı. Frenlerin boşalması ile kendiliğinden hareket ederek ilerleyen kamyon yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Ölen ve yaralananın olmadığı olay sonrasında kamyonda maddi hasar meydana geldi.