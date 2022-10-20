Freni boşalan minibüs şarampole yuvarladı

Adıyaman'da, rampadan indiği esnada freni boşalan minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Güngör idaresindeki 06 OYH 96 plakalı minibüs, Seyir Tepesi yolu üzerinde rampa aşağı indiği esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan ve frenleri tutmayan minibüs, şarampole yuvarlanarak yol kenarında bulunan bir elektrik direğine çarparak durdu. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.