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Freni boşalan otobüs seyir halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da freni boşalan park halindeki otobüs, metrelerce ilerleyerek seyir halindeki bir kamyonete çarptı.

Adıyaman'da freni boşalan park halindeki otobüs, metrelerce ilerleyerek seyir halindeki bir kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Cengiz Ş'ye ait 02 LC 098 plakalı Mercedes marka otobüs park halinde olduğu esnada freninin boşalması sonucu hareket etti. Sürücüsüz bir şekilde yaklaşık 300 metre ilerleyen otobüs, seyir halinde bulunan Mustafa E. idaresindeki 02 ABD 564 plakalı Ford marka kamyonete çarparak durabildi.


Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa E. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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