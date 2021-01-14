Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde freni boşalan otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsmail Gezer idaresindeki 44 KV 583 plakalı Renault marka otomobil, Besni ilçesi Atatürk Caddesinde ilerlediği esnada freninin boşalması sonucu bir binanın duvarına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İsmail Gezer ile araçta bulunan Leyla Bağlı ile 3 yaşındaki Aydın Gezer yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıları sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.