Freni patlayan otomobil duvara çarptı: 4 yaralı

Adıyaman'da içerisinde bir ailenin bulunduğu otomobil, freninin patlaması sonucu duvara çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez İndere (Zey) Köyü'nde bulunan Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi'ne gelen ailenin içerisinde bulunduğu 44 FE 615 plakalı otomobilin frenleri patladı. Bu esnada direksiyonda bulunan İbrahim Kaçan, durumu fark ederek kazayı az hasarla atlatmak için türbenin karşı kısmında bulunan yol kenarındaki duvara doğru sürdü. Rampa aşağı inen otomobil hızla duvara çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Akın, İbrahim Kaçan, Gülay Kaçan ve Büşra Kaçan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.