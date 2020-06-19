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FRIT Projesi için telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı

Adıyaman’daki mevcut içme suyu hattının baştan sona yenileneceği FRIT projesi için telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı.

Adıyaman'daki mevcut içme suyu hattının baştan sona yenileneceği FRIT projesi için telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı.


Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Türkiye'deki mülteciler için oluşturulan Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında gerçekleşecek olan proje kapsamında Adıyaman il merkezindeki 616 kilometrelik mevcut içme suyu hattı yenilecek, 10 bin metreküplük de yeni bir içme suyu deposu şehre kazandırılacak.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 32 milyon Euro'luk bir bütçeye sahip olan bu önemli proje için Cumhurbaşkanlığı FRIT Ofisi Başkanlığı temsilcileri ve projeden yararlanacak diğer belediyelerin yetkililerinin telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.


Toplantıda projenin geldiği son aşama değerlendirildi.

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