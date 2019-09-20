Fuat Tekin SGK ile ilgili merak edilenleri cevapladı

İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret eden SGK Müdürü Fuat Tekin, sosyal güvenlik sisteminin vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve kişileri mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik nitelikteki risklere karşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistem olduğunu söyledi.

Fuat Tekin, işverenlerin işyerinde iş kazası meydana gelirse neler yapması gerekir, yapmazsa herhangi bir yaptırımı olup olmadığıyla ilgili soruya, “İşçinizin iş kazası geçirmesi halinde derhal kolluk kuvvetlerine ve kazadan sonraki 3 işgünü içinde SGK' ya bildirmelisiniz. Bu bildirimin yapılmaması durumunda işyerinin tehlike sınıfına göre yaklaşık 11 bin 425 TL'ye kadar (2019 yılı için) idari para cezasıyla karışılabilirsiniz. Ayrıca sigortalıya Kurumun yapmış olduğu masrafların (sağlık yardımları ve sigortalıya veya yakınlarına yapılan ödemeler) tarafınıza rücu edilmesi söz konusu olabilir” dedi.

Yabancı uyruklu birinin nasıl çalıştırılacağı ile ilgisi Tekin, “Çalıştıracağınız kişi yabancı uyruklu ise önceden çalışma izni almanız gerekmektedir. Çalışma izni başvurunuzu https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin web adresinden yapabilirsiniz. Çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumunda 8 bin 821 TL'ye kadar (2019 yılı için) idari para cezası uygulanır. İşverenin kuruma vermesi gereken belgeler nelerdir ve ne zaman kadar verilmesi gerekir?

İşveren olarak, işyerinizi en geç işçi çalıştırmaya başladığınız gün işyeri bildirgesi ile, çalıştırdığınız işçiyi en geç çalıştırmaya başladığınız tarihten 1 gün önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile, çalıştırdığınız sigortalının işten ayrılması halinde en geç 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile, ay içinde çalıştırdığınız sigortalıların prime esas kazançlarını (brüt ücretlerini), çalıştıkları gün sayılarını ve mesleklerini de içeren bilgilerini izleyen ayın 23'üne kadar aylık prim ve hizmet belgesi ile, SGK' ya bildirmelisiniz. SGK' ya bildirdiğiniz işçilerinize ait sosyal güvenlik primlerini ise takip eden ayın sonuna kadar ödemeniz gerekmektedir” diye konuştu.

Primleri ödemeleriyle ilgili ise Tekin, “Prim ödemelerinizi Kurumun anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla veya kredi kartı ile yapabilirsiniz. Ülkemizde işverenlerin üzerindeki mali yükleri azaltarak kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla 17 farklı sigorta primi teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvikler neticesinde, sosyal güvenlik primlerinin önemli bir kısmı Devlet tarafından karşılanabilmektedir.

Kayıt dışı istihdam; Çalışanların SGK' ya hiç bildirilmemesi veya çalışma sürelerinin ya da ücretlerinin eksik bildirilmesidir.

İşyerinizde kayıt dışı istihdam tespiti halinde, yüksek idari para cezaları ile karşılaşırsınız. İş kazası durumunda adli ve ağır idari sorumluluklar doğar. Teşvik, hibe ve kredilerden yararlanamazsınız.

Yapılan tespitlerde, bir işçinin 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda 2 asgari ücret, bu süre 1 ay ise 4 asgari ücret, 6 ay ise 14 asgari ücret, 1 yıl ise 26 asgari ücret, tutarında idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu çalışmalara ait primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilir. Sigortasız işçi çalıştırmak, sigortalı çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve risklidir. Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödeyeceğiniz primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilir. Sigortasız işçi çalıştırmazsanız, primlerinizi düzenli öderseniz ve gerekli belgeleri SGK' ya yasal süresi içinde verirseniz siz de sigorta prim teşviklerinden yararlanarak çok büyük maliyet avantajı sağlayabilirsiniz.

Çalıştırdığınız işçilerin ücretlerinin eksik bildirilmesi durumu da kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda da yine sigortalı başına her ay için 2 asgari ücret tutarında ceza uygulanmaktadır.

Çalıştırdığınız işçilerin meslek kodları, işyerinde fiilen yaptıkları işe uygun şekilde bildirilmelidir.

Aksi durumda her sigortalı için 1 asgari ücret tutarında ceza ile karşılaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.