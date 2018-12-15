İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman merkezli 3 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Adıyaman, Antalya ve Gaziantep'te 13 farklı adrese geçtiğimiz günlerde fuhuş operasyonu düzenlendi.


Operasyonda fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden A.E.A., N.A., M.S., İ.S., M.Ö., S.İ. ve Z.K., isimli 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.


Şahıslardan S.İ., M.İ., İ.S., Z.K. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.E.A., ve kadın N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar cezaevine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.