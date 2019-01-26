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Gaffar Okkan ve şehitler için çiğköfte dağıtıldı

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve aziz şehitlerimiz için çiğköfte ve ayran dağıttı.


Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın şahadetinin 18. yılı münasebetiyle cami çıkışında cemaate çiğköfte ve ayran dağıttı.


Emine Uyumaz Camii'nde ki namaz sonrasında 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy isimli şehitler rahmetle anıldı.


Metin Alper, şehitlerimizi rahmet ve minnet ile andıklarını belirtti.

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