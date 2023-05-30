Galatasaray'ın şampiyonluğu Adıyaman'da coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig’in 36.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ederken, deprem bölgesi Adıyaman da sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman'ın caddelerinde kutlamaya başladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda şehrin merkezindeki olan Sümer Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.