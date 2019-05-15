Gasp olayına karışan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, gasp olayına karışan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, gasp olayına karışan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.