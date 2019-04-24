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Gasp ve yağlama suçundan aranan şahıs yakalandı

Adıyaman’da gasp ve yağmalama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Adıyaman'da gasp ve yağmalama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.


2017 yılında bir kişiyi arabasında gasp ederek yağmalama yapan Tuncay Ç. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde yakalandı. Yakalanan şahsın 5 yıl gasp ve yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.


Sağlık raporu alınan şahıs, daha sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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