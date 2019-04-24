Gasp ve yağlama suçundan aranan şahıs yakalandı

Adıyaman'da gasp ve yağmalama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

2017 yılında bir kişiyi arabasında gasp ederek yağmalama yapan Tuncay Ç. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde yakalandı. Yakalanan şahsın 5 yıl gasp ve yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Sağlık raporu alınan şahıs, daha sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.