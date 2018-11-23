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Gaz kaçağı yangına neden oldu

Adıyaman’da otomobilin gaz kaçağından kaynaklanan yangınında maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da otomobilin gaz kaçağından kaynaklanan yangınında maddi hasar meydana geldi.


Olay, Adıyaman Bahçecik Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarının bulunduğu cadde üzerinde meydana geldi. Mahmut Kartal'ın kullandığı 02 AG 959 plakalı aracın LPG tankının motor kısmındaki bağlantısından sızan gaz kaçağı yangına neden oldu. Seyir halinde iken dumanların çıktığını gören sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerini bilgi verdi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yangın otomobile tamamen sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

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