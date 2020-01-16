Gazeteci Çelik, öğrencilere gazetecilik mesleğini anlattı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri olarak görev yapan Fahrettin Çelik, Yarımbağ Köyü Ortaokulu öğrencilerine gazetecilik mesleğini anlattı.

Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında okula davet edilen İHA Muhabiri Fahrettin Çelik, öğrencilere gazetecilik, yazarlık ve şairlik mesleğini anlatarak okumanın önemi, okuma teknikleri, okumanın birey üzerindeki etkileri gibi konuları anlattı.

Ortaokul öğrencilerine, Samsat ilçesinde doğup büyüyen, bu ilçenin okullarında eğitimini tamamlayan biri olarak, çocuk yaşta belirlediği hedeflere nasıl ulaştığını, mesleğini sevmenin başarıyı etkilediğini ve her bireyin topluma sosyal sorumluluk projelerinde yer alması gibi bir yükümlülüğü olduğunu ifade ederek, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Yarımbağ İlk ve Ortaokul Müdürü Hanifi Yıldırım yaptığı açıklamada, öğrencilerin özellikle bu topraklarda yetişmiş ve belli bir kariyer sahibi olmuş kişilerin söyleşileri ile öğrencilere öz güven geldiğini, bu projenin başarılarını gördükçe daha da özveri ile çalıştıklarını söyledi.

Yıldırım, " Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında kariyer sahibi kişilerin okulumuza davet edilerek, onları öğrenciler ile buluşturmanın öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktığını gördük. Bu uygulamayı devam ederek başarıyı arttırmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, ilçemizde gazetecilik alanında iyi bir konumda olan, çeşitli konularda kitapları yayımlanan İHA Muhabiri Fahrettin Çelik'i bu yıl tekrar davet ettik. Kendisinden şiirler dinleme imkanı da bulduk, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.