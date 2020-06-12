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Gazeteci Harmanda'nın acı günü

Adıyaman’da, uzun bir süredir gazetecilik yapan Kürşat Harmanda’nın dedesi Ömer Harmanda, hayatını kaybetti.

Adıyaman'da, uzun bir süredir gazetecilik yapan Kürşat Harmanda'nın dedesi Ömer Harmanda, hayatını kaybetti.


Gazeteci Kürşat Harmanda'nın dedesi olan 88 yaşındaki Ömer Harmanda, ikamet ettiği Cumhuriyet Mahallesindeki evinde yaşlılığından dolayı hayatını kaybetti. Harmanda'nın cenazesi Cuma namazına müteakip Yeni Mezarlık Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında Yeni Mezarlıkta defnedildi. Harmanda'nın cenazesine yakınları ile sevenleri ve Adıyaman'da görev yapan gazeteciler katıldı.

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