Gazze için yardım kermesi düzenlendi

Kermeste Kültürel Gelişim Topluluğu üyeleri ve gönüllü öğrencilerin kendi imkanlarıyla evlerinde ve yurtlarında hazırladıkları yiyecekler, parası Gazze'deki Müslümanlara ulaştırılmak üzere satışa sunuldu.

Kermes hakkında bilgi veren Kültürel Gelişim Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Aydın, Gazze'de hastanelere günde sadece 4 saat elektrik verilebildiğini, hastaların bu elektrik kesintilerinden etkilenmemesi ve yeterli sağlık hizmetlerini alabilmeleri için 12 hastaneye 80 bin litre yakıt sağlanmasına katkı sunmak amacıyla bu kermesi düzenlediklerini belirtti.

Kermes için hazırlanan çeşitli yiyeceklerden elde edilecek gelir, İHH'nın açtığı hesaba yatırılarak Gazze'ye ulaştırılacak.