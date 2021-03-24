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Gece boyunca tıkanan mazgalları temizlediler

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, sağanak yağış nedeniyle gece boyunca tıkanan mazgalları ve kanalları tek tek temizledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ekipleri, sağanak yağış nedeniyle gece boyunca tıkanan mazgalları ve kanalları tek tek temizledi.


Dün akşam etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gölbaşı Belediyesine bağlı itfaiye müdürlüğü, fen işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü ve zabıta ekipleri yoğun bir çalışma içerisine girdi.


Ekipler, su baskını ve birikintilerine karşı müdahalelerde bulundu. İlçenin birçok noktasında yağışlar sonucu bazı evlerin bodrum katını su bastı. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım yapılan çalışmalardan dolayı belediye personellerine teşekkür etti.

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