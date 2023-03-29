Geçici konutların ilk etabı bir hafta içerisinde depremzedelere teslim ediliyor

Adıyaman'da yapımı devam eden çelik sistem geçici prefabrik konutların yaklaşık 300'ü bir hafta içerisinde depremzedelere teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut tarafından Adıyaman'ın güneyindeki Vartana mevkiinde toplam 2 bin 588 adet geçici prefabrik yapılacak. Bu konutlardan ilk etapta tamamlanan yaklaşık 300 konut bir hafta içerisinde depremzedelere teslim edilecek. Yapımı süren 1+1 konutlar 27 metrekare olup, içerisinde depremzedelerin ihtiyaç duyacağı tüm eşyalar bulunuyor. Geçici konutların yapıldığı yerde sadece konut değil, cami, sosyal donatılar, park alanları ve çocuk oyun alanları da oluşturuluyor.

Emlak Konut'ta görevli İnşaat Mühendisi Ekmel Karaköse, “Burada 2 bin 588 adet geçici yaşam alanı oluşturuyoruz. Prefabrik yapılar yapıyoruz. Hepsi 1+1 konseptinde olacak. TOKİ ve Emlak Konut olarak burayı en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. İçerisinde cami, okul, sosyal donatılar, park alanları, çocuk oyun alanları olacak. Bir hafta içerisinde ilk bölümlerin teslimatını yapacağız” ifadelerini kullandı.