‘Gel sana kola alacağım' diyen tacizci tutuklandı

Adıyaman'da, önceki gün ‘Gel ana kola alacağım' bahanesi ile küçük çocuğu kaçırmak istediği iddia edilen şahıs taciz suçuyla tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2122 Sokak içerisinde ikamet eden 7 yaşındaki M.Y.'nin yanına gelen H.K. (40), iddiaya göre, "Gel sana kola alacağım" diyerek küçük çocuğu yürüterek götürmüştü. İş yeri güvenlik kameralarına da yansıyan olayı fark eden M.Y.'nin ailesi durumu yakınlarına ve polis ekiplerine bildirmiş yapılan çalışmalar sonrasında küçük çocuk bulunmuştu. Olayın ardından güvenlik kameraları ile yola çıkan polis ekipleri, H.K'yı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yakalandı. Kamyon ile taşımacılık yaptığı öğrenilen ve gözaltına alınan şahıs, polis merkezinde sorguya alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanarak Adıyaman Adliyesi'nde mahkemeye çıkarılan H.K., taciz suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.