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Genç çiftçilere bitki tohumu dağıtıldı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde genç çiftçilere bitki tohumları dağıtıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde genç çiftçilere bitki tohumları dağıtıldı.


“Yem bitkileri Üretimini Geliştirme” projesi kapsamında Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abidin Tanrıverdi ve çok sayıda kişinin katılımı ile 31 genç çiftçiye fiğ ve tritikale bitkisi tohumu dağıtıldı. Gerçekleştirilen programda toplam bin 500 kilogram fiğ, 750 kilogramda tritikale tohumunun dağıtılırken yapılan proje kapsamında kaliteli kaba yem üretimi artırılması, hayvan ve hayvansal ürünlerde artış sağlanması, erozyon problemi olan alanlarda erozyon kontrolü sağlanması ve iyi bir bal özü kaynağı oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

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