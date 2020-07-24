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Genç kadın, köprülü kavşaktan atlamak istedi

Adıyaman’da genç bir kadın, çıktığı köprülü kavşaktan aşağı atlamak istedi.

Adıyaman'da genç bir kadın, çıktığı köprülü kavşaktan aşağı atlamak istedi.


Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde yapımı devam eden köprülü kavşağa çıkan Ç.A. isimli genç kadın, buradan aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Ç.A. ikna edilerek, bulunduğu yerden aşağıya indirildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ç.A. ambulansa alınarak sağlık ekiplerince müdahale edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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